Giappone: Måneskin in visita per il Summer Sonic con un'illustrazione speciale di Hajime Isayama

05 Agosto 2024_ La rock band italiana Måneskin sarà in Giappone per il festival Summer Sonic, e per celebrare l'evento, il famoso fumettista Hajime Isayama, noto per la sua opera 'Attack on Titan', ha realizzato un'illustrazione che ritrae i membri della band in versione gigante. L'illustrazione è stata pubblicata in occasione della loro visita, sottolineando l'importanza culturale dell'evento. Måneskin e Isayama hanno anche rilasciato commenti entusiasti riguardo alla collaborazione, evidenziando il legame tra musica e arte. La notizia è stata riportata da amass.jp, dimostrando l'interesse giapponese per la cultura musicale italiana. Il festival Summer Sonic, che si svolgerà a Tokyo e Osaka, rappresenta un'importante piattaforma per artisti internazionali e un'opportunità per il pubblico giapponese di scoprire la musica italiana contemporanea.