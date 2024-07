Giappone: Måneskin pubblica album live esclusivo per il mercato giapponese

4 Luglio 2024_ La rock band italiana Måneskin ha annunciato il rilascio di un album live esclusivo per il mercato giapponese, intitolato 'Live in Japan - Rush! World Tour'. L'album, che sarà disponibile solo in formato CD, uscirà il 31 luglio 2024 e includerà 23 tracce registrate durante il loro tour in Giappone nel 2023. Il pacchetto speciale comprende anche un 'guida al coro' per i fan, un booklet a colori, adesivi con il logo della band in kanji e una replica della setlist del tour. Tutti i contenuti sono stati supervisionati dal team italiano della band, riflettendo il forte legame del gruppo con il Giappone. Lo riporta amass.jp. Questo rilascio esclusivo sottolinea l'importanza del mercato giapponese per i Måneskin e il loro desiderio di connettersi con i fan giapponesi.