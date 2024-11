Giappone: Marni lancia una collaborazione esclusiva con G-SHOCK per un orologio unico

3 Novembre 2024_ Marni, il noto marchio di moda italiano, ha annunciato il lancio di un orologio in collaborazione con G-SHOCK, intitolato...

3 Novembre 2024_ Marni, il noto marchio di moda italiano, ha annunciato il lancio di un orologio in collaborazione con G-SHOCK, intitolato "GMD-S5610MA-7ER", che unisce il design avanguardistico di Marni con la silhouette iconica di G-SHOCK. Questo orologio presenta un motivo grafico realizzato con un logo dipinto a mano in bianco, nero e rosso, applicato su case, bezel, cinturino e confezione, evidenziando la creatività di entrambi i brand. Dotato di resistenza agli urti, impermeabilità fino a 20 atmosfere e numerose funzioni utili, il modello sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 6 novembre 2024. La notizia è stata riportata da numero.jp, sottolineando l'importanza della collaborazione tra un marchio italiano e un'icona giapponese della tecnologia. Questo lancio rappresenta un perfetto connubio tra moda e innovazione, attirando l'attenzione degli appassionati di entrambi i marchi.