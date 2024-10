Giappone: Marni presenta il pop-up store 'Marni Market' a Shinjuku con la collezione natalizia

05 Ottobre 2024_ Marni, il noto marchio italiano di moda, aprirà un pop-up store chiamato 'Marni Market' presso il Takashimaya Shinjuku dal 9 al 15 ottobre 2024. Durante questo evento, saranno disponibili in anteprima alcuni articoli della 'Natale Collection', tra cui borse iconiche come il 'Mini Bucket Bag' e il 'Hexagon Basket Bag', che richiamano l'estetica festiva italiana. Inoltre, il pop-up offrirà una selezione di accessori e articoli unici, tutti caratterizzati da un design distintivo e colori vivaci, tipici dello stile di Marni. La notizia è stata riportata da wwdjapan.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per i fan del marchio di esplorare le ultime creazioni di Marni, un simbolo della moda italiana contemporanea.