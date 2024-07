Giappone: Maserati inaugura il primo showroom con nuovo concept a Tokyo

6 Luglio 2024_ Maserati Japan ha inaugurato il suo primo showroom a Tokyo, nel quartiere di Meguro, adottando un nuovo concept globale. Il design del negozio, sviluppato in collaborazione con il Centro Stile Maserati e la società di design esperienziale Eight Inc., offre un'esperienza di acquisto unica e lussuosa. Il nuovo spazio, che ricorda una galleria d'arte, permette ai clienti di esplorare i dettagli personalizzabili delle vetture Maserati, come il modello MC20. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di Luca Delfino, Global Chief Commercial Officer di Maserati, e Takayuki Kimura, CEO di Maserati Japan. Lo riporta il sito response.jp. Il nuovo showroom rappresenta un passo importante per Maserati in Giappone, con ulteriori aperture previste a Shinsaibashi e Yokohama nei prossimi mesi.