Giappone: Maserati inaugura il primo store con nuovo concept a Tokyo

21 Luglio 2024_ Maserati Japan ha inaugurato il primo store in Giappone con il nuovo concept globale a Meguro, Tokyo, gestito dal dealer ufficiale SKY GROUP/Trident Italia. Il negozio, rinnovato il 6 luglio 2024, offre un'esperienza di lusso italiano e artigianato innovativo, grazie alla collaborazione con Eight Inc. di New York. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Luca Delfino, Global Chief Commercial Officer di Maserati, e Takayuki Kimura, CEO di Maserati Japan, insieme ad altri dirigenti. Il nuovo store permette ai clienti di personalizzare le loro auto sportive Maserati, esprimendo la propria creatività e passione. Lo riporta dime.jp. Il negozio di Meguro è il primo di una serie di aperture previste in Giappone, con prossime inaugurazioni a Shinsaibashi e Yokohama.