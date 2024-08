Giappone: MIE LIZ IA lancia una campagna Instagram con STYLE BREAD per promuovere miele e panini italiani

5 Agosto 2024_ Il marchio italiano di miele biologico MIE LIZ IA ha avviato una collaborazione con STYLE BREAD, un'azienda giapponese specializzata in panini congelati, per una campagna su Instagram dal 2 all'8 agosto 2024. Durante l'iniziativa, cinque fortunati vincitori riceveranno un set composto da quattro varietà di panini e tre tipi di miele biologico. MIE LIZ IA, distribuito dalla società giapponese Nichi-Futsu Boeki, offre una selezione di mieli unici, tra cui miele d'arancia e miele al tartufo nero, perfetti per accompagnare i panini di STYLE BREAD. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp e sottolinea l'interesse giapponese per i prodotti alimentari italiani di alta qualità.