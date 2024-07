Giappone: Ministero della Difesa annuncia politiche sull'uso dell'IA

2 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa giapponese ha annunciato la sua prima politica di base per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA). La...

2 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa giapponese ha annunciato la sua prima politica di base per l'uso dell'intelligenza artificiale (IA). La politica identifica sette aree chiave per l'applicazione dell'IA, tra cui il rilevamento e l'identificazione degli obiettivi. L'obiettivo è migliorare le capacità di difesa e affrontare la carenza di personale, tenendo conto delle preoccupazioni sulla fiducia nell'IA. È stata inoltre presentata una strategia complessiva per rafforzare le competenze nel settore della sicurezza informatica. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dell'IA nelle operazioni di difesa del Giappone.