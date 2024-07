Giappone: Ministero della Salute prevede riduzione del 20% della popolazione entro 33 anni

4 Luglio 2024_ Il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese ha pubblicato una previsione demografica che indica una riduzione del 20% della popolazione entro i prossimi 33 anni. Questo calo significativo è attribuito a un tasso di natalità in diminuzione e a un invecchiamento della popolazione. Le autorità stanno valutando misure per affrontare le conseguenze economiche e sociali di questa tendenza. La riduzione della popolazione potrebbe avere impatti significativi su vari settori, inclusi il mercato del lavoro e il sistema pensionistico. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. Le previsioni demografiche sono cruciali per pianificare politiche future e garantire la sostenibilità del paese.