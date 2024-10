Giappone: Mirko Buffini presenta la sua collezione a Tokyo con un evento esclusivo

01 Ottobre 2024_ Mirko Buffini, fondatore del marchio italiano MIRKO BUFFINI FIRENZE, sarà in Giappone dal 16 al 22 ottobre 2024 per partecipare...

01 Ottobre 2024_ Mirko Buffini, fondatore del marchio italiano MIRKO BUFFINI FIRENZE, sarà in Giappone dal 16 al 22 ottobre 2024 per partecipare all'evento "Salon de Parfum 2024" presso l'Isetan Shinjuku. Durante l'evento, Buffini offrirà consulenze personalizzate sui profumi e terrà sessioni di autografi, presentando anche il nuovo profumo FÛGA, creato in collaborazione con il famoso profumiere Bertrand Duchaufour. Inoltre, sarà lanciato in anteprima il profumo "PONY BOY" della marca scozzese JORUM STUDIO, che ha debuttato recentemente in Giappone. La notizia è stata riportata da news.toremaga.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per celebrare l'eccellenza italiana nel settore della profumeria e rafforzare i legami culturali tra Italia e Giappone.