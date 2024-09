Giappone: Mirko Buffini presenta la sua collezione a Tokyo con un evento esclusivo

30 Settembre 2024_ Mirko Buffini, fondatore del marchio italiano Mirko Buffini Firenze, sarà in Giappone dal 16 al 22 ottobre 2024 per partecipare al 'Salon de Parfum 2024' presso l'Isetan Shinjuku. Durante l'evento, Buffini offrirà consulenze personalizzate sui profumi e firmerà autografi per i clienti che acquisteranno prodotti del suo marchio. Inoltre, sarà presentato in anteprima il profumo 'Pony Boy' della collezione Scottish Odyssey del brand scozzese Jorum Studio. La manifestazione, che celebra l'arte della profumeria, rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura olfattiva italiana in Giappone, come riportato da jiji.com. L'evento include anche il lancio di un profumo esclusivo, FÛGA, creato in collaborazione con il famoso profumiere Bertrand Duchaufour, che celebra la bellezza e la cultura giapponese.