Giappone: Mitsubishi Estate Real Estate Services punta a diventare partner strategico nel settore immobiliare aziendale

19 Settembre 2024_ Mitsubishi Estate Real Estate Services ha avviato un progetto per migliorare i servizi immobiliari destinati alle aziende, rispondendo a una crescente domanda di soluzioni personalizzate. L'azienda ha creato un gruppo di lavoro per sviluppare proposte che si concentrano sulla soddisfazione del cliente e sulla costruzione di relazioni a lungo termine. Nonostante le sfide del mercato, la società ha registrato un aumento significativo delle richieste e delle transazioni, evidenziando l'efficacia della sua nuova strategia. La fonte di questa notizia è mainichi.jp. Mitsubishi Estate è un importante gruppo immobiliare giapponese, noto per le sue attività nel settore degli immobili commerciali e residenziali.