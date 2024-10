Giappone: Miyagi promuove il sake giapponese in Italia e Spagna

03 Ottobre 2024_ La prefettura di Miyagi ha avviato una serie di eventi per promuovere il sake giapponese in Italia, con un focus particolare su Milano e Roma, e in Spagna, a Valencia. Attraverso seminari online e eventi di degustazione, i ristoratori e sommelier locali potranno scoprire le caratteristiche del sake di Miyagi e le sue potenzialità in abbinamento con la cucina locale. In particolare, a Milano si terrà un evento innovativo dedicato ai cocktail a base di sake, un'iniziativa che segna un passo importante per l'esportazione di questo prodotto giapponese in Europa. La notizia è riportata da pref.miyagi.jp. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per rafforzare i legami culturali tra Giappone e Italia, celebrando la tradizione gastronomica di entrambi i Paesi.