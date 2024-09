Giappone: Mogi Toshimitsu annuncia la sua candidatura alla presidenza del Partito Liberal Democratico

06 Settembre 2024_ Mogi Toshimitsu, segretario generale del Partito Liberal Democratico giapponese, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per la presidenza del partito. Nonostante il suo basso indice di gradimento, con solo l'1,8% di supporto secondo un recente sondaggio, Mogi ha proposto misure come la sospensione delle tasse e la cancellazione dei fondi per le attività politiche. Nel frattempo, il primo ministro Kishida Fumio, anch'egli in difficoltà, ha convocato una riunione per discutere la riattivazione della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. La situazione politica attuale in Giappone è caratterizzata da incertezze e sfide, con il partito che cerca di rinnovarsi in vista delle prossime elezioni.