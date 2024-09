Giappone: Moriama eletto nuovo segretario generale del Partito Liberal Democratico

29 Settembre 2024_ Moriama è stato scelto come nuovo segretario generale del Partito Liberal Democratico (LDP) giapponese, suscitando grande attenzione sia all'interno che all'esterno del partito. In seguito alla sua elezione, ha dichiarato di impegnarsi a rafforzare l'unità del partito e a guadagnare la fiducia del popolo giapponese. La sua nomina è vista come un passo importante per il LDP, che cerca di consolidare il proprio supporto in un contesto politico complesso. Moriama ha promesso di dedicarsi completamente a questi obiettivi, evidenziando la sua determinazione a guidare il partito verso un futuro migliore. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il Partito Liberal Democratico è uno dei principali partiti politici in Giappone, noto per la sua lunga storia di governo e per il suo ruolo centrale nella politica giapponese.