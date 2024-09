Giappone: Morto Alberto Fujimori, ex presidente del Perù di origine giapponese

11 Settembre 2024_ Alberto Fujimori, ex presidente del Perù e primo leader di origine giapponese a ricoprire tale carica, è deceduto all'età di 86 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Keiko Fujimori, che ha annunciato la sua morte l'11 settembre. Fujimori è salito al potere nel 1990 e ha ottenuto risultati significativi nella lotta contro il terrorismo e nella ristrutturazione economica del Paese, ma è stato anche condannato per violazioni dei diritti umani durante il suo mandato. La sua figura rimane controversa, con sostenitori che lodano i suoi successi e critici che denunciano le sue azioni repressive. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Fujimori, nato in Perù da genitori giapponesi, ha avuto un impatto duraturo sulla politica peruviana e sulla comunità giapponese in Sud America.