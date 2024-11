Giappone: Morto l'ex presidente di Tokyo Electric Power, Tsunehisa Katsumata

21 Ottobre 2024_ Tsunehisa Katsumata, ex presidente di Tokyo Electric Power (TEPCO), è deceduto all'età di 84 anni. Katsumata era in carica durante...

21 Ottobre 2024_ Tsunehisa Katsumata, ex presidente di Tokyo Electric Power (TEPCO), è deceduto all'età di 84 anni. Katsumata era in carica durante l'incidente nucleare di Fukushima nel 2011, uno dei più gravi disastri nucleari della storia. La sua morte è stata annunciata e il funerale si è svolto in forma privata con i familiari. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza del suo ruolo nella gestione della crisi nucleare. TEPCO è la compagnia elettrica giapponese responsabile della centrale di Fukushima, che ha subito un grave incidente a seguito del terremoto e dello tsunami del 2011.