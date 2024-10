Giappone: Mostra di Michele De Lucchi celebra l'architettura italiana a Tokyo

08 Ottobre 2024_ La mostra "Roppongi Rokkyo: Le sei case di Michele De Lucchi" è attualmente in corso presso la galleria 21_21 DESIGN SIGHT di Tokyo, fino al 14 ottobre 2024. L'architetto italiano, noto per i suoi progetti che spaziano da edifici culturali a residenze private, presenta sei opere della sua serie "Loggia", che esplorano il concetto di spazio tra interno ed esterno. De Lucchi, che ha anche progettato il celebre lampadario 'Tromeo' per Olivetti, sottolinea l'importanza di una nuova visione architettonica che integri la natura e l'ambiente urbano. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza dell'architettura italiana in Giappone e l'interesse per il dialogo culturale tra i due Paesi.