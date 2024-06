Giappone: Mostra di Valextra a Tokyo celebra l'artigianato italiano

28 Giugno 2024_ Il brand di pelletteria milanese Valextra inaugurerà il 6 luglio una mostra a Tokyo presso la galleria 21_21 DESIGN SIGHT. L'esposizione, intitolata 'Inside of the Edges and Lines', presenterà le opere dell'artista giapponese Fumiko Imano, che ha immortalato il processo di creazione delle borse Valextra nel loro atelier di Milano. Le fotografie di Imano, caratterizzate dai suoi iconici autoritratti 'gemelli', offrono una visione artistica e documentaristica del lavoro artigianale. La mostra includerà anche gli strumenti utilizzati dai maestri artigiani di Valextra, offrendo un'immersione nel mondo della pelletteria italiana. Lo riporta wwdjapan.com. L'evento si terrà fino al 15 luglio e l'ingresso sarà gratuito.