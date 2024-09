Giappone: N21 riapre il suo store a Kyoto con un tocco di eleganza italiana

28 Settembre 2024_ Il marchio di moda italiano N21, fondato dal designer Alessandro Dell'Acqua, ha riaperto il suo negozio presso il Takashimaya di Kyoto il 27 settembre 2024, dopo una ristrutturazione che ne ha migliorato l'atmosfera. Il nuovo spazio offre un'esperienza di shopping più aperta, riflettendo la visione creativa di Dell'Acqua, noto per il suo stile distintivo che unisce eleganza e sportività. La collezione autunno/inverno 2024 presenta una palette di colori sofisticata, con pezzi adatti a diverse occasioni, e include articoli esclusivi disponibili solo nel negozio di Kyoto. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza della moda italiana in Giappone e l'importanza di N21 nel panorama della moda contemporanea. Il negozio offre anche un maglione in edizione limitata, celebrando il design italiano e la qualità artigianale.