Giappone: Nagasaki non invita Israele alla cerimonia del Giorno della Bomba Atomica

09 Agosto 2024_ La città di Nagasaki ha deciso di non invitare Israele alla cerimonia annuale del Giorno della Bomba Atomica, che si tiene per...

09 Agosto 2024_ La città di Nagasaki ha deciso di non invitare Israele alla cerimonia annuale del Giorno della Bomba Atomica, che si tiene per commemorare le vittime del bombardamento del 9 agosto 1945. Il sindaco ha dichiarato che la decisione non è motivata da ragioni politiche, ma ha suscitato discussioni tra i cittadini. La cerimonia è un evento significativo per la città, che ricorda la devastazione causata dalla bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nagasaki, insieme a Hiroshima, è una delle due città giapponesi colpite da attacchi nucleari, e la commemorazione è un momento di riflessione sulla pace e la non proliferazione nucleare. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La cerimonia di quest'anno si svolgerà in un contesto di crescente tensione geopolitica nella regione.