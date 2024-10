Giappone: Nasce GIGO, l'organizzazione internazionale per lo sviluppo di aerei da combattimento con Italia e Gran Bretagna

20 Ottobre 2024_ Il Giappone ha annunciato la creazione di GIGO, un'organizzazione internazionale per gestire lo sviluppo congiunto di aerei da...

20 Ottobre 2024_ Il Giappone ha annunciato la creazione di GIGO, un'organizzazione internazionale per gestire lo sviluppo congiunto di aerei da combattimento di nuova generazione, con la partecipazione di Italia e Gran Bretagna. Masami Oka, ex Vice Ministro della Difesa giapponese, sarà il primo a ricoprire il ruolo di capo dell'organizzazione, che avrà sede a Londra. L'annuncio è avvenuto durante un incontro tra i ministri della difesa dei tre paesi, tra cui Guido Crosetto per l'Italia, a Napoli. GIGO mira a semplificare i contratti di sviluppo e gestire le esportazioni future, evidenziando la crescente cooperazione tra Giappone, Italia e Gran Bretagna nel settore della difesa. La notizia è stata riportata da jiji.com. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella collaborazione internazionale nel campo della tecnologia militare.