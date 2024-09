Giappone: Negoziato con l'Italia per l'acquisto di LNG in caso di emergenza

25 Settembre 2024_ Il governo giapponese sta negoziando un memorandum d'intesa con l'Italia per garantire l'acquisto prioritario di LNG (gas naturale liquefatto) da ENI, una delle principali aziende di risorse energetiche al mondo. Questo accordo mira a rafforzare la sicurezza energetica del Giappone, specialmente in situazioni di emergenza, come disastri naturali. ENI, con sede in Italia, è attiva nella produzione e vendita di petrolio e gas in diverse regioni, tra cui Africa e Sud-est asiatico. La collaborazione con un leader globale come ENI rappresenta un passo significativo per il Giappone nel garantire forniture energetiche stabili. La notizia è stata riportata da nhk.or.jp. Questo accordo si inserisce nel contesto della crescente importanza del LNG per il Giappone, che sta cercando di diversificare le sue fonti energetiche in un periodo di incertezze globali.