Giappone: Nico Romito esplora il mercato di Toyosu per ispirazione culinaria

07 Agosto 2024_ Il celebre chef italiano Nico Romito ha visitato il mercato di Toyosu a Tokyo, noto per la sua vasta selezione di oltre 600 varietà di pesce. Durante la sua visita, Romito ha elogiato la qualità e la freschezza dei prodotti ittici giapponesi, sottolineando l'importanza della relazione di fiducia tra produttori e chef. Il suo ristorante, 'Il Ristorante Nico Romito', situato in un antico monastero in Italia, ha recentemente celebrato il primo anniversario della sua stella Michelin. La notizia è stata riportata da kateigaho.com, evidenziando l'interesse di Romito per la cucina giapponese e la sua volontà di approfondire la conoscenza degli ingredienti locali. Questo scambio culturale tra Italia e Giappone dimostra come la gastronomia possa unire diverse tradizioni culinarie.