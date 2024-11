Giappone: Nippon Steel preoccupata per l'acquisizione di U.S. Steel dopo la vittoria di Trump

07 Novembre 2024_ Nippon Steel Corp. esprime preoccupazione per l'acquisizione di U.S. Steel Corp. dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni...

07 Novembre 2024_ Nippon Steel Corp. esprime preoccupazione per l'acquisizione di U.S. Steel Corp. dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. L'azienda giapponese, che sta cercando di finalizzare un accordo da 2 trilioni di yen, teme che l'amministrazione Trump possa bloccare l'operazione a causa delle sue politiche protezionistiche. Inoltre, altre aziende giapponesi, come Honda e Daikin, stanno monitorando attentamente la situazione, poiché potrebbero subire impatti significativi dalle nuove tariffe commerciali. La notizia è riportata da asahi.com. Nippon Steel ha assunto Mike Pompeo come consulente per affrontare le incertezze politiche, mentre altre aziende giapponesi valutano strategie per adattarsi a un possibile cambiamento nel panorama commerciale.