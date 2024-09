Giappone: Noda eletto nuovo leader del Partito Democratico Costituzionale

23 Settembre 2024_ Il Partito Democratico Costituzionale del Giappone ha eletto Yoshihiko Noda come nuovo leader durante un congresso straordinario, dopo un acceso confronto elettorale. Noda ha prevalso nel ballottaggio finale contro l'ex leader Edano, dopo che nessun candidato ha raggiunto la maggioranza nel primo turno di votazioni. Il nuovo leader ha dichiarato la sua intenzione di lavorare seriamente per riconquistare il governo, invitando il partito a unirsi per questo obiettivo. Noda ha già avviato discussioni con i membri del suo staff per definire la nuova struttura dirigenziale. La notizia è riportata da 毎日新聞. Noda, già Primo Ministro dal 2011 al 2012, è un politico di spicco nel panorama giapponese e il suo ritorno alla leadership del partito segna un momento significativo nella politica giapponese.