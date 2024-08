Giappone: Nuova campagna gastronomica a Niijima con il marchio italiano Eataly

01 Agosto 2024_ La località di Niijima, in Giappone, lancia la sua prima campagna gastronomica esperienziale dal 1° al 31 agosto 2024, per promuovere i prodotti locali e il turismo. In collaborazione con il marchio italiano Eataly, saranno offerti menù esclusivi in cinque ristoranti in tutto il Giappone, utilizzando ingredienti freschi dell'isola. Durante un evento di anteprima a Ginza, sono stati presentati piatti che richiamano la tradizione culinaria del sud Italia, come il fritto di calamari e i cannoli. La campagna mira a far scoprire le delizie culinarie di Niijima, come riportato da nicovideo.jp. I visitatori sono invitati a vivere un'esperienza gastronomica unica, che unisce la cultura giapponese e quella italiana.