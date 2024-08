Giappone: Nuova collezione di vetro di Alessandra Baldereschi in vendita a Tokyo

13 Agosto 2024_ La designer italiana Alessandra Baldereschi ha lanciato una nuova collezione di oggetti in vetro, ispirata ai gatti, disponibile presso il negozio online Tonkachi e il punto vendita a Daikanyama, Tokyo. La collezione, intitolata "MIA", presenta eleganti design di gatti in vetro realizzati a mano in un laboratorio vicino a Colonia, in Germania, utilizzando vetro borosilicato di alta qualità. Ogni pezzo è caratterizzato da un'estetica raffinata e da un'ottima resistenza termica, rendendoli ideali per l'uso quotidiano. La notizia è stata riportata da jiji.com. La designer, originaria di Milano, ha condiviso che la sua passione per i gatti ha ispirato questa collezione, riflettendo un legame profondo tra arte e vita quotidiana.