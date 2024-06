Giappone: Nuove banconote e sfide per i commercianti

27 Giugno 2024_ Il 3 luglio verranno emesse nuove banconote in Giappone, le prime in 20 anni, con l'obiettivo di prevenire la contraffazione e introdurre un design universale accessibile a tutti. Tuttavia, i commercianti, come i ristoranti, stanno affrontando difficoltà nell'adeguare le loro macchine per la vendita automatica, con costi di aggiornamento significativi. Alcuni, come il ristorante di ramen Tenjin, hanno deciso di abbandonare l'uso delle macchine per evitare i costi. Nel frattempo, strutture come quelle di Kikuyo-cho stanno investendo in nuove macchine per accogliere un numero crescente di utenti stranieri. Lo riporta ntv.co.jp. La situazione evidenzia le sfide economiche e logistiche legate all'introduzione delle nuove banconote.