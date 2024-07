Giappone: Nuove banconote emesse dopo 20 anni

3 Luglio 2024_ La Banca del Giappone ha emesso nuove banconote per la prima volta in 20 anni. Le nuove banconote, che includono ritratti di figure...

3 Luglio 2024_ La Banca del Giappone ha emesso nuove banconote per la prima volta in 20 anni. Le nuove banconote, che includono ritratti di figure storiche come Shibusawa Eiichi, Tsuda Umeko e Kitasato Shibasaburo, sono state distribuite alle istituzioni finanziarie. Circa 1,6 trilioni di yen in nuove banconote sono stati immessi in circolazione solo il 3 luglio. Le nuove banconote incorporano anche tecnologie avanzate per prevenire la contraffazione. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. La Banca del Giappone ha avvertito il pubblico di fare attenzione a possibili truffe legate alle vecchie banconote, che rimangono comunque valide.