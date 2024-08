Giappone: Nuove etichette italiane di vino in arrivo sul mercato giapponese

27 Agosto 2024_ L'azienda giapponese Enoteca Co., con sede a Tokyo, annuncia l'inizio della distribuzione di 94 vini di sette marchi, tra cui cinque italiani, a partire dal 1° settembre. I marchi italiani includono Gancia, Conterno Fantino e Valdicava, noti per la loro qualità e tradizione vinicola. Questa iniziativa mira a soddisfare la crescente domanda di vini di alta qualità in Giappone, ampliando le opzioni per gli amanti del vino. La notizia, riportata da zaikei.co.jp, sottolinea l'importanza della cultura vinicola italiana nel mercato giapponese, contribuendo a rafforzare i legami tra i due Paesi. I vini italiani, con la loro ricca storia e varietà, continueranno a deliziare i palati giapponesi, offrendo un'esperienza autentica e raffinata.