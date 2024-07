Giappone: Nuove gelatine alla frutta italiane da Bulgari

9 Luglio 2024_ Bulgari lancia in Giappone le nuove 'Gelatine alla Frutta', un prodotto che unisce la tradizione italiana con la frutta di alta...

9 Luglio 2024_ Bulgari lancia in Giappone le nuove 'Gelatine alla Frutta', un prodotto che unisce la tradizione italiana con la frutta di alta qualità giapponese. Le gelatine, disponibili in cinque gusti (pera, fragola, albicocca, pesca e mango), sono realizzate senza coloranti artificiali, mantenendo i colori naturali della frutta. Il prodotto sarà disponibile dal 11 luglio 2024 nei punti vendita Bulgari di Tokyo e Osaka, oltre che online. Le gelatine sono ideali come regalo grazie al loro aspetto colorato e al gusto fresco. Lo riporta gourmetpress.net. Questo lancio sottolinea la continua collaborazione tra Italia e Giappone nel settore gastronomico.