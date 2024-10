Giappone: Nuove iniziative per la sostenibilità energetica nel settore industriale

27 Ottobre 2024_ Il Giappone sta lanciando nuove iniziative per promuovere la sostenibilità energetica nel settore industriale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l'efficienza energetica. Queste misure includono incentivi per le aziende che adottano tecnologie verdi e investimenti in ricerca e sviluppo per fonti di energia rinnovabile. Il governo giapponese mira a trasformare il settore industriale in un modello di sostenibilità, incoraggiando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca. Le nuove politiche sono parte di un impegno più ampio del Giappone verso la neutralità carbonica entro il 2050, come riportato da 毎日新聞. Queste iniziative si inseriscono nel contesto della crescente attenzione globale verso la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici.