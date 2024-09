Giappone: Nuove linee guida per le politiche sui cittadini anziani

13 Settembre 2024_ Il governo giapponese ha approvato un nuovo piano strategico per affrontare le sfide legate all'invecchiamento della popolazione, noto come "高齢社会対策大綱" (Piano di azione per la società anziana). Tra le misure previste, si prevede di rivedere le spese sanitarie per gli anziani di età superiore ai 75 anni, con l'intento di stabilire un sistema di compartecipazione ai costi. Il piano mira a promuovere una società in cui anche gli anziani possano contribuire attivamente, diventando "sostenitori" in base alle loro capacità. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo approccio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l'invecchiamento della popolazione giapponese, che richiede politiche innovative per garantire il benessere degli anziani.