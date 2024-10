Giappone: Nuove misure per la sicurezza alimentare dopo l'incidente di contaminazione

01 Ottobre 2024_ Il Giappone ha annunciato l'implementazione di nuove misure per garantire la sicurezza alimentare a seguito di un recente incidente di contaminazione che ha coinvolto prodotti ittici. Le autorità sanitarie stanno intensificando i controlli e le ispezioni nei mercati e nei ristoranti per prevenire futuri casi di avvelenamento alimentare. Inoltre, è prevista una campagna di sensibilizzazione per educare i consumatori sui rischi legati al consumo di pesce contaminato. Le nuove normative mirano a ripristinare la fiducia dei cittadini nella qualità degli alimenti, in un momento in cui il settore della ristorazione giapponese sta cercando di riprendersi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le misure si inseriscono in un contesto più ampio di attenzione alla salute pubblica, in risposta a preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza alimentare nel Paese.