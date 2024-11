02 Novembre 2024_ Il governo giapponese ha annunciato una serie di nuove politiche mirate al ripristino della democrazia nel paese. Queste misure includono riforme legislative e iniziative per promuovere la partecipazione civica e il dialogo tra le istituzioni e i cittadini. L'obiettivo è rafforzare la fiducia del pubblico nelle istituzioni democratiche e garantire una maggiore trasparenza nel processo decisionale. Le nuove politiche sono state accolte con interesse da parte di esperti e attivisti, che sperano in un cambiamento positivo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le riforme si inseriscono in un contesto di crescente richiesta di maggiore responsabilità e partecipazione da parte della società civile giapponese.