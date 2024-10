Giappone: Nuove proposte per la sicurezza nazionale nel 2024

18 Ottobre 2024_ Il Giappone sta preparando un nuovo piano di sicurezza nazionale per il 2024, con l'obiettivo di affrontare le crescenti minacce regionali. Il governo giapponese prevede di aumentare le spese per la difesa e di rafforzare le alleanze con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti. Le nuove misure includeranno anche l'implementazione di tecnologie avanzate per migliorare la capacità di risposta alle emergenze. Questo piano si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, in particolare a causa delle attività militari della Corea del Nord e della Cina. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il governo giapponese sta cercando di garantire la sicurezza del paese in un periodo di incertezze geopolitiche, mirando a una maggiore stabilità nella regione.