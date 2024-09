Giappone: Nuove varietà di riso resistenti al caldo per affrontare la carenza alimentare

31 Agosto 2024_ Il Giappone sta affrontando una carenza di riso a causa di condizioni climatiche estreme che hanno danneggiato i raccolti dell'anno scorso. Per far fronte a questa situazione, il governo locale di Saitama sta sviluppando varietà di riso resistenti al caldo, come l'emihokoro, per garantire la sicurezza alimentare futura. Le scorte di riso sono ai minimi storici, con un aumento della domanda dovuto al turismo record, e i supermercati stanno imponendo limiti sugli acquisti. La situazione è preoccupante, poiché si prevede che il cambiamento climatico continuerà a minacciare la produzione di riso in Giappone, come riportato da japantoday.com. Il riso è un alimento fondamentale per la cultura giapponese, essendo alla base di piatti tradizionali come il sushi e rappresentando una fonte di orgoglio nazionale.