Giappone: Nuovo brand di borse italiane conquista il mercato giapponese

30 Luglio 2024_ Un nuovo brand di borse, PUNTI., sta attirando l'attenzione in Giappone grazie al suo design elegante e ai prezzi accessibili. Fondato da un designer che ha perfezionato le sue abilità in una bottega di Firenze, il marchio offre borse in vera pelle a meno di 50.000 yen, rendendole accessibili a un pubblico più ampio. Le borse, adatte per donne professioniste, combinano praticità e stile, con modelli versatili che possono essere utilizzati in diverse occasioni. La notizia è stata riportata da otonamuse.jp, evidenziando l'interesse giapponese per la moda italiana. Con l'arrivo di PUNTI., il mercato giapponese si arricchisce di un'opzione di alta qualità e dal design raffinato, perfetta per le donne moderne.