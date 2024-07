Giappone: Nuovo materiale rivoluzionario sviluppato in collaborazione con l'Italia

11 Luglio 2024_ La società giapponese I.S.T ha sviluppato un nuovo materiale chiamato 'Platinum Wool(TM)' che promette di rivoluzionare il concetto di lana. Questo innovativo tessuto combina fibre naturali con tecnologia avanzata per eliminare il fastidioso prurito tipico della lana tradizionale. La produzione del materiale avviene in collaborazione con l'azienda italiana CM tessuti, situata nel prestigioso distretto di Biella, noto per la sua eccellenza nella lavorazione dei tessuti. Il prodotto sarà lanciato ufficialmente a Milano Unica, una delle principali fiere tessili italiane. Lo riporta jiji.com. La collaborazione tra Giappone e Italia mira a portare questo materiale innovativo ai marchi di moda di alto livello in Europa.