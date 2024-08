Giappone: Nuovo profumo di lusso italiano in arrivo a Osaka

09 Agosto 2024_ La fbd株式会社, azienda giapponese, presenterà un nuovo profumo di lusso, 'THE NOIR', sviluppato in collaborazione con i maestri...

09 Agosto 2024_ La fbd株式会社, azienda giapponese, presenterà un nuovo profumo di lusso, 'THE NOIR', sviluppato in collaborazione con i maestri profumieri italiani Sileno Cheloni e Luca Maffei. Questo profumo, ispirato al tè nero, sarà disponibile in edizione limitata di 200 pezzi presso un pop-up store all'Hanshin Umeda Main Store dal 18 settembre 2024. 'THE NOIR' offre un'esperienza olfattiva elegante, con note di anice, tè nero e legni pregiati, evocando momenti di relax e raffinatezza. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone nel settore della profumeria di alta gamma.