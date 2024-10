Giappone: Nuovo ristorante italiano 'Oribeto' apre a Chiba

22 Ottobre 2024_ Il ristorante italiano 'Oribeto' aprirà il 24 ottobre 2024 presso il Sogo Chiba, portando un'autentica esperienza culinaria napoletana nella prefettura di Chiba. Il locale, che si distingue per la sua pizza cotta in forno a legna e per un menù ricco di piatti italiani, si propone come un luogo ideale per famiglie e occasioni speciali. 'Oribeto' si impegna anche nella sostenibilità, riutilizzando i rifiuti alimentari per produrre compost e utilizzando verdure locali. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'importanza della cucina italiana anche in Giappone. Il ristorante offre un'atmosfera accogliente e una varietà di piatti, tra cui specialità a base di mozzarella e frutti di mare.