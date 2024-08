Giappone: Ospiti in fuga per l'Obon tra preoccupazioni sismiche

12 Agosto 2024_ Quest'anno, il periodo dell'Obon in Giappone è caratterizzato da un'affluenza di viaggiatori, ma anche da preoccupazioni per un...

12 Agosto 2024_ Quest'anno, il periodo dell'Obon in Giappone è caratterizzato da un'affluenza di viaggiatori, ma anche da preoccupazioni per un possibile grande terremoto nella zona della fossa di Nankai. Si prevede che circa 665.000 persone utilizzeranno i voli internazionali durante le festività, con un recupero dell'89% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Tuttavia, la paura di un terremoto ha portato a misure di sicurezza straordinarie, come il divieto di balneazione in alcune località turistiche. La fonte di queste informazioni è ntv.co.jp. Le autorità locali stanno esortando i cittadini a prepararsi per eventuali emergenze, mentre i turisti si godono le vacanze con un occhio attento alla sicurezza.