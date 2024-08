Giappone: Panerai celebra l'eleganza italiana con un evento speciale a Tokyo

13 Agosto 2024_ Il marchio di orologi Panerai, originario di Firenze, organizza un talk show speciale a Tokyo il 13 settembre 2024, con la partecipazione dell'attore giapponese Yosuke Kubozuka. Fondata nel 1860, Panerai è nota per la sua fusione tra la tecnologia svizzera e il design italiano, avendo creato orologi per la marina italiana negli anni '30. L'evento metterà in luce la bellezza e la funzionalità dei suoi modelli, inclusa una nuova collaborazione con il team italiano Luna Rossa per la Coppa America. La notizia è riportata da webuomo.jp, sottolineando l'importanza della tradizione orologiera italiana nel panorama giapponese. I partecipanti potranno scoprire l'arte orologiera e la moda italiana in un contesto esclusivo.