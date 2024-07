Giappone: Perseo rilancia il modello 'Infrangibile' con eleganza italiana

22 Luglio 2024_ La storica azienda italiana Perseo ha annunciato il rilancio del suo celebre modello di orologio 'Infrangibile', originariamente introdotto nel 1933. Questo modello, noto per il suo design Art Déco, sarà disponibile a partire dai primi di agosto 2024 grazie alla collaborazione con la società giapponese Ishioka Shokai. Il nuovo 'Infrangibile' è dotato di un movimento al quarzo svizzero, mantenendo l'eleganza e la robustezza che lo hanno reso famoso. Il rilancio sottolinea l'influenza dell'arte e della cultura italiana nel design contemporaneo. Lo riporta jiji.com. La collezione sarà disponibile in diverse combinazioni di colori, offrendo un tocco di classe sia per uomini che per donne.