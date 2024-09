Giappone: Pitti Immagine Uomo accoglie il designer giapponese Setchu

06 Settembre 2024_ Il prestigioso evento di moda Pitti Immagine Uomo, che si svolgerà a Firenze dal 14 al 17 gennaio 2025, avrà come guest designer il giapponese Satoshi Kuwata, direttore creativo del marchio Setchu. Kuwata, originario di Kyoto e con un ricco background internazionale, ha fondato il suo brand nel 2020, ottenendo riconoscimenti significativi, tra cui il premio LVMH Young Fashion Designer Prize nel 2023. La sua collezione, che si concentrerà su versatilità e artigianato, sarà presentata per la prima volta al Pitti, un evento che celebra l'eccellenza della moda maschile. Come riportato da wwdjapan.com, l'evento promette di essere un'interessante fusione di culture, sottolineando il dialogo tra tradizione giapponese e innovazione occidentale. La partecipazione di Kuwata rappresenta un'importante opportunità per il marchio Setchu di farsi conoscere a livello internazionale.