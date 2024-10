Giappone: polemiche sulle nuove regole per i camionisti

22 Ottobre 2024_ Le nuove normative in Giappone limitano l'orario di lavoro annuale dei camionisti a 960 ore, con l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e attrarre giovani nel settore. Tuttavia, esperti e aziende di trasporto avvertono che queste regole potrebbero compromettere la capacità di consegna e aumentare i prezzi per i consumatori. La situazione è particolarmente critica poiché il 90% delle merci in Giappone viene trasportato su strada, e molte piccole aziende di autotrasporto già faticano a sopravvivere. Il ministro dei Trasporti, Tetsuo Saito, ha definito la questione un "problema urgente" per l'economia giapponese, come riportato da japantoday.com. Senza riforme significative, si prevede che entro il 2030 il Giappone non sarà in grado di gestire il 34% del proprio carico domestico.