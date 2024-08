Giappone: Politici giapponesi si preparano per la prossima corsa alla leadership

16 Agosto 2024_ I politici giapponesi Sanae Takaichi, Taro Kono e Ken Saito hanno espresso il loro interesse a partecipare alle prossime elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP). Takaichi, ex ministro per le Politiche di Genere, Kono, ex ministro degli Esteri, e Saito, ex ministro delle Politiche Agricole, sono figure di spicco nel panorama politico giapponese. La competizione per la leadership del LDP è attesa con grande interesse, poiché il partito ha un ruolo cruciale nella politica giapponese. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza di queste elezioni per il futuro del Giappone. Le elezioni per la leadership del LDP influenzeranno anche le politiche interne ed estere del paese, in un contesto di sfide economiche e geopolitiche.