Giappone: Politici giapponesi si uniscono per riforme politiche dopo scandalo finanziario

05 Novembre 2024_ I leader del Partito Democratico Costituzionale del Giappone, Yoshihiko Noda, e del Partito Democratico Nazionale, Yuichiro Tamaki, hanno concordato di collaborare per attuare riforme politiche fondamentali in risposta a uno scandalo di finanziamento politico che ha coinvolto il Partito Liberal Democratico. I due partiti intendono spingere per una revisione della legge sul finanziamento politico entro la fine dell'anno, al fine di prevenire futuri abusi. Durante l'incontro, hanno anche discusso della necessità di chiarire i dettagli dello scandalo e di abolire i fondi per attività politiche che non richiedono trasparenza. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i partiti di opposizione per mantenere l'unità e affrontare le problematiche politiche attuali.