Giappone: Politico giapponese chiede riforme per coinvolgere i giovani nella politica

23 Settembre 2024_ Il politico giapponese Ishimaru ha descritto l'attuale situazione politica del Giappone come "obsoleta" e ha sottolineato l'urgenza di riforme. Ha proposto misure concrete per incentivare la partecipazione politica dei giovani, mirando a un cambiamento significativo nel panorama politico. Ishimaru si è fatto portavoce di una nuova generazione che desidera un maggiore coinvolgimento nelle decisioni politiche del Paese. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le sue proposte potrebbero rappresentare un passo importante verso un sistema politico più inclusivo e rappresentativo in Giappone.